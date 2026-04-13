Un roadshow italiano per conoscere i private banker

Un tour italiano si svolgerà tra aprile e maggio, con tappe a Bologna, Firenze e Milano. L’evento è promosso da Vanguard, una delle principali società nel settore finanziario, che gestisce circa 12mila miliardi di dollari di risparmi a livello globale. L’obiettivo è incontrare i private banker e approfondire temi legati alla gestione patrimoniale. Le date e le città sono state comunicate ufficialmente dagli organizzatori.

IL 15 APRILE a Bologna, il 21 a Firenze e il 26 maggio a Milano. Sono soltanto alcune delle tappe previste per il roadshow organizzato da Vanguard, colosso finanziario che gestisce ben 12mila miliardi di dollari di risparmi in tutto il mondo. La sua specialità sono gli Etf (exchange traded fund), fondi di investimento quotati in Borsa che replicano l’andamento di un indice di riferimento (per esempio l’S&P americano o il Ftse Mib italiano) e possono essere comprati e venduti in tempo reale come un’azione. A differenza dei fondi d’investimento tradizionali, caratterizzati da commissioni più elevate, gli Etf hanno costi generalmente molto contenuti sul capitale investito.🔗 Leggi su Quotidiano.net Dazi e guerra non fermano l’export italiano. Il bilancio del roadshow di Sace tra le impreseSace, la società assicurativa del Tesoro che accompagna le imprese che vogliono esplorare nuovi mercati, chiude il cerchio di Energie per il futuro... Bulgarian president names senior central banker as caretaker PM to prepare way for electionThe previous government resigned on December 11 after weeks of street protests over its economic policies and perceived failure to tackle corruption.