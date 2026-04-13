Un punto che muove la classifica Pari tra Urbania e Montegranaro Locali vicini al colpo con Stricker
Nella sfida tra Urbania e Montegranaro il punteggio si ferma sullo zero a zero. La partita vede alcune occasioni da rete, con i giocatori in campo che cercano di sbloccare il risultato. Tra i protagonisti, alcuni attaccanti e centrocampisti tentano di creare pericoli per le difese avversarie. L’incontro si svolge senza reti ma con diverse opportunità da parte di entrambe le squadre.
Urbania 0 Montegranaro 0: Ferri, Olivi, Kalombo, Dal Compare, Conti, Bruzzechese, Triana, Manna, D’Urso (1’ s.t. Fagotti), Vrioni (9’ s.t. Zingaretti), Sarli (37’ s.t. Stricker). All. Cornacchini MONTEGRANARO: Taborda, Stortini, Iuvale, Gomis, Alidori, Capodaglio, Evangelisti (13’ s.t. Vessella), Capponi (46’ s.t. Cani), Perri (37’ s.t. Chrisantus), Albanesi (27’ s.t. Msikine), Mangiacapre (29’ s.t. Santoro). All. Urbinati Arbitro: Bordiga di Ostia Lido Note: espulso Triana Riparte l’ Eccellenza dopo tre settimane di sosta, ma l’ Urbania non cambia passo e deve accontentarsi di uno 0-0 interno contro il Montegranaro. Un punto che muove la classifica ma lascia aperte le preoccupazioni in chiave salvezza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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