Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 13 aprile 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che sarà un momento molto delicato per Cristina dopo quello che ha scoperto. Greta proverà a spiegarle che lei ed Eduardo stavano vivendo un momento di crisi. Parlerà anche del fatto che un altro uomo è entrano nella sua vita ma la figlia scoppierà in lacrime. Tanta sarà la rabbia e la sofferenza di Cristina di fronte alle spiegazioni della madre.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 13 aprile 2026: Cristina furiosa con Greta, il gesto di Angelo spiazza Eduardo

Un Posto al Sole, spoiler 10 aprile 2026: Cristina fa una scoperta su Greta e scappa, Nunzio a disagioSono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 10 aprile 2026, nell'ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole.

Un Posto al Sole, spoiler 10 marzo 2026: la richiesta di Greta spiazza Ferri, Alberto è tormentatoSono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 10 marzo 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole.