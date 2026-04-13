Un Posto al Sole anticipazioni al 24 aprile | Manuela decide di affrontare il padre

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 aprile. Manuela decide di affrontare il padre ma trovarlo sarà un'impresa. Nel frattempo, Raffaele è messo sotto pressione dall’ansia di Renato e Otello in vista della riunione di condominio, dove si dovranno decidere importanti lavori per il palazzo. Ornella inizia a scambiare con Vanni i primi messaggi telefonici, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole. Determinata più che mai, Manuela sembra pronta a tutto pur di ritrovare il padre. Maurizio, nuovamente ricoverato, appare invece sempre più rassegnato alla sua condizione. Rossella e Nunzio cercano di restare fermi sulle proprie decisioni, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole.🔗 Leggi su 2anews.it

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Un posto al sole, anticipazioni dal 13 al 17 aprile: cosa nasconde il padre delle gemelle?Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 13 al 17 aprile...

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 20 al 24 aprile: gemelle contro, Rossella e Nunzio in terrazzaEmozioni a non finire nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, di cui vi proponiamo qui le anticipazioni di quelle che andranno in onda da lunedì...

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Ho lasciato il posto fisso per scegliere la libertà e vivere in questo bellissimo borgo siciliano Da una vita faccio questo lavoro, con l’antica bannata dei venditori La storia di Giuseppe, fruttivendolo di Cefalù, farà riflettere tutti, da guardare fino alla fine #sicilia #tr - facebook.com facebook

La promessa di Comolli: "Mercato ambizioso a prescindere dal quarto posto, i giocatori non ci dicono che vogliono venire solo se giocheremo la Champions" x.com