Un po’ di video dal Coachella 2026

Al Coachella 2026 si sono esibiti artisti come Sabrina Carpenter, Justin Bieber, i Strokes, gli XX e Moby, tra gli altri. Sono stati pubblicati alcuni video delle performance, offrendo uno sguardo agli eventi che si sono svolti durante il festival. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi musicisti e pubblico, con momenti condivisi attraverso i social e i mezzi di comunicazione.

Hanno suonato Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Strokes, XX e Moby, tra gli altri; e al solito c'erano migliaia di influencer Domenica è finito il primo dei due weekend del Coachella Valley Music and Arts Festival, o semplicemente Coachella, festival musicale che si svolge ogni anno a Indio, una città della California a circa 200 chilometri da Los Angeles, e che è probabilmente il più famoso al mondo insieme a quello inglese di Glastonbury. Come al solito ha generato una curiosità enorme per via del gran numero di artisti internazionali coinvolti, delle molte iniziative promozionali e di un paio di ritorni attesi. E come al solito ha ricevuto molte critiche per via del prezzo dei biglietti, costosissimi e spesso acquistati a rate, e della presenza di migliaia di influencer.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Un po’ di video dal Coachella 2026 Damon Albarn non tornerebbe mai al Coachella: «È un po’ l’incarnazione dei social media di oggi»Nel corso di un’intervista per Rolling Stone insieme all’altro Gorillaz, Jamie Hewlett, Damon Albarn ha parlato della sua esperienza al Coachella, al... C'è un po' di Torino anche al Festival di Sanremo: non solo Alba Parietti, dal video di Levante alla citazione di DitonellapiagaC'è un po' di Torino anche all'Ariston e non solo quando si parla di Alba Parietti, regina indiscussa della platea. 3 Reasons You Can’t Miss KATSEYE At Coachella 2026!