Le prime civiltà a domesticare l’uva si sono trovate tra le attuali aree di Georgia, Armenia, Azerbaigian e Turchia. Queste popolazioni hanno iniziato a produrre vino utilizzando antiche tecniche e contenitori di argilla. Oggi, alcune di queste giare sono ancora utilizzate per la produzione di vini che seguono metodi tradizionali, mantenendo intatte le pratiche di secoli fa.

Le prime civiltà ad addomesticare l’uva sono state quella georgiana, a cavallo tra l’attuale Armenia, l’Azerbaigian e la Turchia. Erano popoli in grado di produrre giare molto resistenti, cotte in fornaci, per arrivare alla magia della vinificazione. Questo permise loro di progredire notevolmente con un più sistematico sviluppo dell’agricoltura, una più organica e razionale organizzazione urbana e una meditata ed evoluta gestione del sacro. Tutto questo avvenne tra 7000 e 8000 anni fa e da quel tempo la vinificazione in giare d’argilla si evolse attraverso la civiltà fenicia, greca e romana fino a raggiungere, 2000 anni fa, l’Alentejo, la parte meridionale del Portogallo.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Un moderno vino da vecchie giare

Vecchie auto abbandonate. Marciapiedi e piazze da pulireSegnalazioni dal territorio e richieste all’amministrazione comunale di pulizia sia del verde che dei marciapiedi.

Ambiente, installate giare nelle scuole di Livorno per raccogliere l'acqua piovanaAlla scuola elementare Gramsci di Livorno ha preso il via il progetto del Rotary Club Livorno: “Acqua, una risorsa preziosa”, con l’obiettivo di...