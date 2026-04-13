Un influencer rivela la conversazione sull’attacco di Kean alle reti | Parli troppo incontriamoci e…

Un influencer ha condiviso una conversazione in cui si discute di un attacco alle reti da parte di un giocatore noto. Nella chat, si sente chiaramente un invito a incontrarsi di persona per discutere di quanto accaduto, con frasi che suggeriscono una certa tensione tra le parti coinvolte. La notizia arriva pochi giorni dopo un episodio che ha attirato l’attenzione nel mondo dello sport e dei social media.

2026-04-12 12:47:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Moise Kean, attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana, è protagonista sui social network dopo uno scambio di messaggi con Kristian Pengwin, Noto informatore italiano con più di un milione di follower Instagram. Lo scambio è iniziato in seguito alle critiche di Pengwin alla prestazione dell’Italia nella partita contro Bosnia che ha escluso la squadra dai Mondiali, e ha finito per scatenare una polemica pubblica. Il 3 aprile Pengwin ha ricevuto un messaggio diretto da Kean su Instagram.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Influencer rivela l'attacco social di Kean: "Tu parli troppo, vediamoci e..."Da un lato Moise Kean, attaccante della Fiorentina e della Nazionale, protagonista di una stagione negativa culminata con l'errore in Bosnia che...

Kristian Pengwin pubblica i messaggi di Kean dopo Bosnia-Italia: “Tu parli troppo… Vediamoci”Il tipster Pengwin ha mostrato i messaggi ricevuti da Kean pochi giorni dopo la sconfitta dell'Italia ai playoff: Tu sai di cosa parlo, mettiti la...