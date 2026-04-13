Un gigante dei cieli | cosa sappiamo del super aereo Y-30 cinese

La Cina sta portando avanti lo sviluppo di un nuovo velivolo militare chiamato Y-30, un aereo di trasporto che si inserisce nel processo di modernizzazione delle forze armate cinesi. Il progetto rimane ancora poco noto al pubblico, ma si parla di un velivolo di medio raggio destinato a rafforzare le capacità dell’aeronautica militare. Fino ad ora, sono stati divulgati pochi dettagli tecnici e informazioni ufficiali sul suo sviluppo.

La Cina continua a modernizzare le sue forze armate, questa volta concentrandosi sull’aeronautica. I riflettori sono puntati sul nuovo velivolo da trasporto militare Y-30, ancora poco conosciuto ma che promette di ridefinire gli equilibri nel settore degli aerei tattici di medio raggio. Pechino ha così lanciato la sfida ai modelli occidentali più collaudati come il celebre C-130J statunitense. L’Y-30: un nuovo gigante dei cieli. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, il progetto dell’Y-30 rappresenta un salto generazionale rispetto agli standard attuali. Il nuovo aereo, sviluppato dalla Shaanxi Aircraft Industry Corporation sotto l’egida del colosso statale AVIC, ha effettuato il primo volo di prova nel dicembre scorso ed è spesso indicato anche con la sigla Y-15.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Un gigante dei cieli": cosa sappiamo del super aereo Y-30 cinese Un super aereo per la guerra elettronica: cosa sappiamo del "brutto anatroccolo" giapponeseIl Giappone ha compiuto un passo significativo nel rafforzamento delle proprie capacità di guerra elettronica con il primo volo del nuovo EC-2, un... "Deciderà le sorti del Pacifico": cosa sappiamo del sottomarino cinese 09VIl nuovo sottomarino nucleare cinese Type 09V punta a spezzare l’equilibrio subacqueo nel Pacifico. How Airbnb & Lonely Planet Changed Travel Forever | Ahead of Their Time