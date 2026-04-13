Un documentario per raccontare la via dedicata ai mosaici contemporanei | un museo a cielo aperto

È stato presentato un nuovo documentario dedicato alla strada famosa per i mosaici contemporanei, definita come un museo a cielo aperto. Il film, della durata di quarantacinque minuti, è stato realizzato dall’associazione Dis-Ordine e diretto, con riprese e montaggio, da Manuela Vallicelli. Il progetto si propone di raccontare la storia e le curiosità legate a questa via, attraverso immagini e narrazione.

Un documentario per raccontare storia e curiosità della via dedicata ai mosaici contemporanei. L’associazione Dis-Ordine presenta “Via Portone museo a cielo aperto”, un documentario di quarantacinque minuti realizzato da Manuela Vallicelli, che ha curato regia, riprese e montaggio su commissione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Hypermaremma: Bertolo trasforma la costa in museo a cielo aperto 13 velieri storici a La Spezia: un museo a cielo apertoLa città della Spezia si prepara ad accogliere tredici velieri storici che, dal 20 al 22 marzo 2026, trasformeranno il Molo Italia in un museo a...