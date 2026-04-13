Un documentario per raccontare la via dedicata ai mosaici contemporanei | un museo a cielo aperto

Da ravennatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato un nuovo documentario dedicato alla strada famosa per i mosaici contemporanei, definita come un museo a cielo aperto. Il film, della durata di quarantacinque minuti, è stato realizzato dall’associazione Dis-Ordine e diretto, con riprese e montaggio, da Manuela Vallicelli. Il progetto si propone di raccontare la storia e le curiosità legate a questa via, attraverso immagini e narrazione.

Un documentario per raccontare storia e curiosità della via dedicata ai mosaici contemporanei. L’associazione Dis-Ordine presenta “Via Portone museo a cielo aperto”, un documentario di quarantacinque minuti realizzato da Manuela Vallicelli, che ha curato regia, riprese e montaggio su commissione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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