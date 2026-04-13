Un ciclo di incontri per imparare a servire e gustare un buon piatto di formaggio
Un ciclo di incontri dedicati alla scoperta del formaggio si svolgerà presso il Palazzo della Rocca a Roncofreddo. Le sessioni sono previste per lunedì 13 aprile, martedì 28 aprile e lunedì 11 maggio. L’obiettivo è insegnare come servire correttamente il formaggio e come apprezzarlo al meglio durante la degustazione. Partecipanti interessati potranno assistere a queste giornate dedicate alla cultura del formaggio.
Un piccolo ciclo di incontri per imparare a servire e gustare un buon piatto di formaggio. Si terrà a Palazzo della Rocca a Roncofreddo lunedì 13 aprile, martedì 28 aprile e lunedì 11 maggio. Si possono seguire tutti e tre insieme oppure solo uno e sono rivolti a casari, affinatori, bottegai.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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