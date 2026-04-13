Un ciclo di incontri per imparare a servire e gustare un buon piatto di formaggio

Un ciclo di incontri dedicati alla scoperta del formaggio si svolgerà presso il Palazzo della Rocca a Roncofreddo. Le sessioni sono previste per lunedì 13 aprile, martedì 28 aprile e lunedì 11 maggio. L’obiettivo è insegnare come servire correttamente il formaggio e come apprezzarlo al meglio durante la degustazione. Partecipanti interessati potranno assistere a queste giornate dedicate alla cultura del formaggio.