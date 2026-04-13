Un cane suona le campane di una chiesa a Creta tirando le corde la spiegazione etologica del video virale

Un cane, simile a un Jack Russell, si diverte a tirare la corda di una campana di una chiesa su un'isola greca. Il video, diventato virale, mostra l’animale che si muove con entusiasmo, coinvolto in un gesto che appare spontaneo. Secondo gli esperti, questo comportamento può derivare da motivazioni predatorie o esplorative, caratteristiche comuni in questa razza. Il video suscita sorrisi tra gli spettatori che assistono alla scena.

Un simil Jack Russell a Creta gioca tirando la corda della campana di una chiesa. Il gesto è dovuto sia alla motivazione predatoria che esplorativa e rappresenta una chiara immagine di come i cani amino divertirsi a prescindere dal fatto che vedere questo video fa sorridere anche noi umani.🔗 Leggi su Fanpage.it

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