Il 21 aprile, il cardinale Victor Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, ha dichiarato che un anno dopo eventi non specificati, Francesco non si trova sottoterra. Ha inoltre precisato che non è corretto affermare che Leone voglia eliminarlo. La dichiarazione si inserisce in un contesto di discussioni e interpretazioni riguardanti la vicenda, senza fornire ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Cardinale Victor Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il 21 aprile sarà il primo anniversario della morte di Papa Francesco: qual è il suo ultimo ricordo? «In una delle ultime udienze che ho avuto con lui, quando ormai non parlava quasi più, mi ha guardato, mi ha sorriso e mi ha ripetuto una frase che mi aveva già detto in passato, in momenti molto importanti: 'Umiliati e fidati'». Cosa intendeva? «Rinunciare a ogni forma di orgoglio e avere manifestazioni di umiltà, perché in questo modo Dio avrebbe potuto fare una grande opera attraverso la propria persona». Guardando indietro a questi 12 anni di pontificato, qual è il momento che le è rimasto più impresso? «La prima volta che mi ha chiamato da Papa e le prime parole sono state: Sono Bergoglio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Un anno dopo, Francesco non è sottoterra. Disonesto dire che Leone vuole cancellarlo"

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