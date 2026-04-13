Umbria legale e sicura | lavoro immigrazione e legalità a Perugia la presentazione libro Rajesh Signore dei Re
A Perugia è stata presentata la nuova opera intitolata “Rajesh. Signore dei Re” all’interno del progetto “Umbria Legale e Sicura”. L’iniziativa, promossa da diverse organizzazioni regionali e con il supporto della Regione, si concentra su temi come il lavoro, l’immigrazione e la legalità. La presentazione si inserisce in un percorso più ampio finalizzato a sostenere la cultura della legalità e la tutela dei diritti nella regione.
Prosegue il percorso di “Umbria Legale e Sicura”, il progetto promosso da Legacoop Umbria, Confcooperative Umbria, Confesercenti Umbria e Cooperativa Borgorete, con Regione Umbria capofila, nata con l’obiettivo di rafforzare la cultura della legalità, promuovere la tutela dei diritti e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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