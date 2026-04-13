Ultragas al via la consultazione sul Piano di emergenza esterna | cittadini e Comuni coinvolti

La Prefettura di Messina ha aperto una consultazione pubblica sulla bozza del Piano di Emergenza Esterna per lo stabilimento “Ultragas”. La fase coinvolge cittadini e amministrazioni comunali, chiamati a esaminare e commentare il documento. La pubblicazione rappresenta il primo passo ufficiale in vista di un’eventuale approvazione definitiva del piano di emergenza, che disciplina le procedure da seguire in caso di incidenti industriali presso l’impianto.

La gestione delle emergenze industriali passa anche dalla partecipazione dei cittadini. È questo il principio alla base della nuova fase avviata dalla Prefettura di Messina, che ha reso pubblica la bozza del Piano di Emergenza Esterna relativo allo stabilimento “Ultragas C.M. S.p.A.” di Pace del.🔗 Leggi su Messinatoday.it Prefettura, nuovo piano di Emergenza esterna per lo stabilimento SeaCamerata Picena è tra i Comuni protagonisti della nuova pianificazione di sicurezza varata dalla prefettura di Ancona. Campania, allerta mare e vento: i comuni pronti al piano d’emergenzaLa Protezione Civile della Regione Campania ha disposto una sorveglianza meteorologica per l’intera area regionale a causa dell’arrivo di venti molto...