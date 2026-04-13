Ultimissime Juve LIVE | Boga verso il riscatto anche Holm ha convinto un po’ tutti

Nelle ultime ore, in casa Juventus, si sono fatte notare alcune novità: il riscatto di Boga sembra ormai vicino e anche Holm ha raccolto commenti positivi tra i collaboratori del club. La redazione segue da vicino gli sviluppi più recenti, offrendo aggiornamenti in tempo reale sulle dinamiche che coinvolgono la squadra. Le notizie di oggi si concentrano su queste trattative e sulle impressioni generate all’interno dell’ambiente bianconero.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 13 aprile 2026. Boga Juventus, strada ormai spianata per il riscatto dal Nizza: cifre e dettagli dell’operazione che verrà completata in estate. Ore 10.00 – Boga Juventus: il riscatto è diventato ormai una pura formalità, la dirigenza verserà i milioni pattuiti al Nizza dopo il suo super impatto Holm Juve, lo svedese ha convinto un po’ tutti ma non sarà riscattato in estate.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Boga verso il riscatto, anche Holm ha convinto un po’ tutti Leggi anche: Juve, che sorpresa Boga: ha convinto tutti, il club pensa già al riscatto Ultimissime Juve LIVE: Boga verso il riscatto, si continua a lavorare per Kolo Muanidi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. LIVE JUVENTUS - GENOA SERIE A PRE PARTITA FORMAZIONE UFFICIALE E INTERVISTE AI PROTAGONISTI