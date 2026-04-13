Ultimissime Inter LIVE | l’agente di Calhanoglu annuncia l’addio Intanto i nerazzurri raggiungono un nuovo record

In aggiornamenti in tempo reale, l'agente di un calciatore ha comunicato l'addio alla squadra. Nel frattempo, la società nerazzurra ha stabilito un nuovo record. La giornata è ricca di notizie riguardanti la squadra, con dettagli sulle ultime mosse e sui traguardi raggiunti. Le informazioni arrivano direttamente dalla redazione, offrendo un quadro completo delle novità più importanti dal mondo interista.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 13 APRILE. Inter, record e sorpasso alla Juventus dopo mezzo secolo! I nerazzurri raggiungono questo incredibile traguardo in Serie A. Inter, raggiunto un record incredibile in Serie A: superata la Juventus in questa assurda classifica. Ecco il dato Mercato Inter, irrompe l’agente di Calhanoglu: «In estate diventerà un giocatore del Galatasaray al 99%.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: l’agente di Calhanoglu annuncia l’addio. Intanto i nerazzurri raggiungono un nuovo record Ultimissime Inter LIVE: Calhanoglu saluta i nerazzurri in estate? Intanto parla ZanettiFuturo Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non... Ultimissime Inter LIVE: Bastoni può lasciare i nerazzurri. Intanto Di Marzio svela i nomi per l’estatedi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Inter Como 3 a 0. Calhanoglu! #youtubeshorts #football #nerazzurri #shorts #fun #soccer #goals