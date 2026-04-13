Ultimissime Inter LIVE | i quotidiani bocciano Massa per il rigore dato al Como le parole di Thuram

Nella giornata sono arrivate reazioni contrastanti riguardo alla decisione arbitrale durante la partita tra Inter e Como, con diversi quotidiani che hanno criticato il rigore assegnato ai lombardi. Nel frattempo, un ex calciatore, ora commentatore, ha commentato pubblicamente le scelte del direttore di gara. Le news aggiornate sul fronte nerazzurro continuano a susseguirsi in tempo reale, offrendo un quadro completo delle ultime novità.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 13 APRILE. Thuram a Radio Tv Serie A: «Non cantiamo vittoria, ogni partita da qui alla fine sarà decisiva. Sul Como dico questo». Thuram, autore di una doppietta ieri sera contro il Como, ha parlato a Radio TV Serie A dopo la vittoria contro i lariani: le dichiarazioni Moviola Como Inter, Massa bocciato dai quotidiani: l’episodio del rigore pesa come un macigno.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: i quotidiani bocciano Massa per il rigore dato al Como, le parole di Thuram Moviola Como Inter, Massa bocciato dai quotidiani: l’episodio del rigore pesa come un macigno. Il giudiziodi Alberto PetrosilliMoviola Como Inter, i quotidiani sportivi oggi in edicola hanno bocciato la prova di Massa, in particolare per la concessione... Ultimissime Inter LIVE: Le parole di Thuram dopo la Roma. Il Barcellona molla Bastoni?di Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale.