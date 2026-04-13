Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Nelle ultime ore, la Serie A ha visto diverse novità che coinvolgono trasferimenti, squalifiche e variazioni nelle formazioni. Le squadre si preparano alle prossime partite, mentre i calciatori sono al centro di trattative e aggiornamenti ufficiali. Le notizie più recenti riguardano anche decisioni disciplinari e cambiamenti negli staff tecnici, che influiranno sugli incontri in programma nei prossimi giorni.

Openda Juve, scattano le condizioni per il riscatto dal Lipsia! La cifra che sborseranno i bianconeri in estate Matturro Genoa, in estate sarà addio? La decisione del Levante sul riscatto Leao Milan, la pazienza è finita! La reazione del portoghese dopo i fischi e la posizione del club: cosa aspettarsi in estate? Capello scova il ‘problema’: «Il Milan ha subito il contraccolpo di essere uscito dalla lotta Scudetto. Leao? Non ne ha come una volta.» Allegri Milan, avanti insieme: fiducia piena da parte del club e il blitz di Furlani a Milanello. Il motivo della sua presenza Gasperini Ranieri, margini per ricucire il loro rapporto alla Roma?...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano GILETTI SHOCK: L'ATTACCO CHE HA SCONVOLTO IL CALCIO ITALIANO