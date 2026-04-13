Il presidente dell'AIAC ha riferito che tra i candidati alla presidenza della FIGC sono stati valutati alcuni ex calciatori, tra cui Maldini e Albertini. Ulivieri ha precisato che sono stati condotti sondaggi su due ex rossoneri, senza fornire ulteriori dettagli sui risultati o sui nominativi specifici. La sua dichiarazione si è concentrata esclusivamente su questa attività di valutazione.

Renzo Ulivieri, presidente dell’AIAC (associazione italiana allenatori calcio), è stato intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista delle prossime elezioni per il presidente della FIGC, in programma a giugno. Ulivieri ha parlato dei possibili nomi sondati, tra cui due ex rossoneri: Maldini e Albertini. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: Milan, le parole di Ulivieri su Maldini e Albertini in FIGC: «Elezioni FIGC? Si è prevalentemente parlato di ex calciatori, si valutava di fare appunto le cose assieme e considerando anche un uomo nel mondo del calcio. Maldini e Albertini? Per Albertini avevamo già espresso il nostro parere favorevole in passato ma senza successo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ulivieri: “FIGC? Valutati alcuni ex calciatori. Favorevoli a Maldini e Albertini”

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