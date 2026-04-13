Uiltrasporti Messina | Energia e carburanti fuori controllo famiglie e lavoratori al limite
Le lavoratrici e i lavoratori del settore trasporti e servizi nel Messinese si trovano ad affrontare una situazione difficile, con i costi energetici e dei carburanti in rapida crescita. La Uiltrasporti di Messina ha dichiarato che questa condizione è ormai insostenibile, colpendo sia le famiglie sia i lavoratori stessi. La crescente spesa per energia e carburanti rappresenta un problema urgente per il settore, secondo quanto riferito dall’organizzazione sindacale.
Una situazione definita “non più sostenibile” quella che sta colpendo lavoratrici e lavoratori del settore trasporti e servizi nel Messinese, schiacciati dall’aumento dei costi energetici e dei carburanti. A lanciare l’allarme è il segretario generale della Uiltrasporti Messina, Antonino Di Mento.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Carburanti fuori controllo, il Codacons lancia l’allarme: Famiglie al limite, il taglio accise non basta
Prezzo dei carburanti fuori controllo, dalla benzina al diesel scattano nuovi aumentiDopo un mese di guerra in Iran, fare il pieno alla propria automobile diventa sempre più amaro.