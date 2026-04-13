Uiltrasporti Messina | Energia e carburanti fuori controllo famiglie e lavoratori al limite

Le lavoratrici e i lavoratori del settore trasporti e servizi nel Messinese si trovano ad affrontare una situazione difficile, con i costi energetici e dei carburanti in rapida crescita. La Uiltrasporti di Messina ha dichiarato che questa condizione è ormai insostenibile, colpendo sia le famiglie sia i lavoratori stessi. La crescente spesa per energia e carburanti rappresenta un problema urgente per il settore, secondo quanto riferito dall’organizzazione sindacale.