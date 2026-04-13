UDINESE-VERONA 1-1 | IN EVIDENZA | Punto di salvataggio Serdar per gli host | Serie A 2025 26

Nella partita valida per la Serie A 202526 tra Udinese e Verona, il match si è concluso con un punteggio di 1-1. L'Udinese ha segnato un gol, ma il Verona ha pareggiato nel finale grazie a un gol del giocatore tedesco. Il pareggio ha permesso al Verona di conquistare un punto in trasferta contro i friulani. L'articolo è stato pubblicato da JustCalcio.

Il Verona pareggia nel finale della trasferta di Udine grazie al pareggio del tedesco, strappando un punto ai friulani Serie A 202526.Guarda questo video su Youtube Un influencer rivela la conversazione sull’attacco di Kean alle reti: “Parli troppo, incontriamoci e.” «Il Liverpool ha giocato di mano. Per noi avrebbe dovuto essere un cartellino rosso e un rigore. Ma l’arbitro non ha visto nulla. Oggi, con il VAR, saremmo stati noi a giocare la finale’ Radja Nainggolan ritiene che Trent Alexander-Arnold sia quasi costato alla sua ex squadra Nottingham Forest-Aston Villa live: squadre confermate e formazioni complete in Premier League, canali TV, live streaming Nottingham Forest-Aston Villa: formazioni, statistiche e anteprime, canale TV, live streaming online e pronostico Premier League © 2022 JustCalcio.🔗 Leggi su Justcalcio.com

VERONA-CREMONESE 0-0 | IN EVIDENZA | Stallo a Verona | Serie A 2025/26La Cremonese capolista non riesce a superare il robusto Verona e si dividono i punti allo Stadio Bentegodi Serie A.

INTER-UDINESE 1-2 | IN EVIDENZA | Davis e Atta travolgono l’Inter a San Siro | Serie A 2025/26I friulani si sono rifatti dopo il vantaggio di Dumfries e hanno tramortito i nerazzurri davanti al pubblico di casa grazie al rigore di Davis e al...