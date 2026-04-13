Ucciso durante il lavoro a Cagnano Varano | il ricordo del maresciallo dei carabinieri Vincenzo Di Gennaro
Il 13 aprile si è tenuta una cerimonia di commemorazione a Cagnano Varano in memoria di un luogotenente dei Carabinieri ucciso durante il servizio. L’evento si è svolto presso la chiesa San Francesco d’Assisi, con la partecipazione del sindaco di San Severo e del comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Giovanni Capone. La commemorazione è stata organizzata su invito delle autorità militari per ricordare il militare deceduto.
Oggi lunedì 13 aprile, su invito del comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il colonnello Giovanni Capone, il sindaco di San Severo Lidya Colangelo, presso la chiesa San Francesco d'Assisi di Cagnano Varano, ha preso parte alla celebrazione della commemorazione del luogotenente.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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