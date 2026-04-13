Ucciso durante il lavoro a Cagnano Varano | il ricordo del maresciallo dei carabinieri Vincenzo Di Gennaro

Il 13 aprile si è tenuta una cerimonia di commemorazione a Cagnano Varano in memoria di un luogotenente dei Carabinieri ucciso durante il servizio. L’evento si è svolto presso la chiesa San Francesco d’Assisi, con la partecipazione del sindaco di San Severo e del comandante provinciale dell’Arma, il colonnello Giovanni Capone. La commemorazione è stata organizzata su invito delle autorità militari per ricordare il militare deceduto.