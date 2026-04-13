Ucciso da un proiettile durante l' agguato armato al bus della sua squadra | la morte choc del calciatore 20enne

Un giovane calciatore di 20 anni è stato ucciso durante un attacco armato a un autobus della sua squadra. L'agguato è avvenuto mentre il veicolo stava viaggiando, e un proiettile ha colpito il giocatore, causando la sua morte. La squadra coinvolta appartiene a una locale lega sportiva, e l'incidente ha suscitato grande sconvolgimento nel mondo del calcio. Le autorità stanno indagando sui responsabili dell'attacco.

Mondo del calcio sotto choc per la tragica morte del calciatore ghanese 20enne Dominic Frimpong, ucciso da un proiettile esploso da un commando che ha assalito il bus su cui viaggiava la sua squadra, il Berekum Chelsea. Un vero e proprio agguato, quello compiuto da un gruppo armato di uomini incappucciati che, stando alle testimonianze di chi ha vissuto quegli attimi terribili, hanno aperto il fuoco contro il mezzo a bordo del quale viaggiavano una trentina di persone, tra giocatori e membri dello staff tecnico della squadra che milita nella massima serie di calcio ghanese. Il Berekum Chelsea era di ritorno da Samreboi, città situata nella Regione Occidentale del Ghana, dove si era recata per disputare il match di campionato contro il Samartex, perso col risultato di 1-0.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ucciso da un proiettile durante l'agguato armato al bus della sua squadra: la morte choc del calciatore 20enne Leggi anche: Morto Dominic Frimpong: il calciatore 20enne ucciso con uno sparo in testa durante l’assalto al pullman della squadra Morto Dominic Frimpong: il calciatore ucciso nell’assalto al bus della sua squadraLa Federazione calcistica del Ghana (GFA) ha comunicato che il calciatore Dominic Frimpong è stato ucciso in seguito a un attacco subito dall’autobus...