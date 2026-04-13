Uccisa in ambulanza? Parlano i figli dell' 85enne | Tre ore prima scherzava e mangiava Poi in serata ben due autopsie

I figli di una donna di 85 anni chiedono chiarimenti sulla morte della madre, avvenuta durante un trasporto in ambulanza. Tre ore prima dell’incidente, la donna aveva trascorso il pomeriggio scherzando e mangiando. In serata sono state eseguite due autopsie sul corpo della donna, che è deceduta durante il trasporto. La famiglia si è detta sconvolta e desiderosa di conoscere la verità sui fatti accaduti.