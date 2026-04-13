Uccisa in ambulanza? Parlano i figli dell' 85enne | Tre ore prima scherzava e mangiava Poi in serata ben due autopsie
I figli di una donna di 85 anni chiedono chiarimenti sulla morte della madre, avvenuta durante un trasporto in ambulanza. Tre ore prima dell’incidente, la donna aveva trascorso il pomeriggio scherzando e mangiando. In serata sono state eseguite due autopsie sul corpo della donna, che è deceduta durante il trasporto. La famiglia si è detta sconvolta e desiderosa di conoscere la verità sui fatti accaduti.
Chiedono di nuovo la verità i figli di Deanna Mambelli, Giancarlo Ruffilli e Vittorio Ruffilli: “Siamo sconvolti e vogliamo fermamente la verità”, spiegano dopo l'arresto e la conferenza stampa in cui sono stati illustrati i dettagli della vicenda secondo la ricostruzione accusatoria. L'anziana.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Anziani morti in ambulanza, i figli di Deanna Mambelli: "L'avevamo vista tre ore prima, stava bene. Poi il decesso improvviso"Vittorio e Giancarlo Ruffilli raccontano l'ultima volta che hanno visto la madre e cosa è successo dopo la sua morte del tutto inaspettata.
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