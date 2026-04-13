Uccio De Santis a Catania per lo spettacolo Scusi per Hollywood?
Arriva anche in Sicilia "Scusi, per Hollywood?", il nuovo spettacolo di Uccio De Santis in tour in tutta Italia. Tra valigie da imbarcare, orologi a cu-cu e formule matematiche, Uccio De Santis ci racconta le tante imperfezioni dell'Italia: dalla paura che ti rubano in casa, alla mentalità a.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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Dal fenomeno Mudù al teatro: Uccio De Santis arriva ad Agrigento con il nuovo show “Scusi, per Hollywood?”Il comico pugliese porta al Palacongressi uno spettacolo tra improvvisazione, personaggi cult e ironia sulla vita quotidiana C’è un’Italia che si...