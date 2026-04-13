Uccio De Santis a Catania per lo spettacolo Scusi per Hollywood?

Da cataniatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva anche in Sicilia "Scusi, per Hollywood?", il nuovo spettacolo di Uccio De Santis in tour in tutta Italia. Tra valigie da imbarcare, orologi a cu-cu e formule matematiche, Uccio De Santis ci racconta le tante imperfezioni dell'Italia: dalla paura che ti rubano in casa, alla mentalità a.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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