Uboldo quasi un milione di Imu evasa

Il Comune di Uboldo ha scoperto che circa un milione di euro di Imu non è stato versato. La somma riguarda imponibili non pagate e rappresenta una cifra significativa rispetto alle aspettative. L’amministrazione comunale ha avviato le procedure per recuperare l’importo evaso, senza fornire dettagli sui soggetti coinvolti o sulle modalità di accertamento. La notizia ha suscitato sorpresa tra i residenti e gli addetti ai lavori.

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