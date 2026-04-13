Il Tymo Curlpro è un arricciacapelli automatico progettato per creare onde beach con facilità. Dotato di tecnologia ionica e rivestimento in tormalina, permette di ottenere capelli lisci e brillanti. È pensato per chi desidera una piega professionale senza dover ricorrere a un parrucchiere. Il dispositivo si aziona automaticamente, facilitando l’uso anche a chi ha poca manualità.

La soluzione c'è e costa decisamente meno che un appuntamento settimanale dal parrucchiere: l’arricciacapelli automatico Curlpro di Tymo. In soli quindici minuti permette di ottenere una piega perfetta, senza alcuno sforzo e, soprattutto, senza ore e ore di prove e tentativi falliti. Tymo Curlpro, l'arricciacapelli facile da usare Dal design lineare, e decisamente salvaspazio, si attiva attraverso il tasto posto alla base e, in pochissimo, è pronto per realizzare beach waves morbide, ma allo stesso tempo estremamente durature nel tempo. Usarlo è davvero facile: si posiziona in verticale, viene inserita una ciocca alla volta, si imposta la direzione e si preme il bottone.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tymo Curlpro, l’arricciacapelli automatico per beach waves

Piega mossa, e perfetta, con un tocco. Come funziona l’arricciacapelli automatico virale su TikTok, ora in offertaSono finiti i tempi in cui per avere ricci definiti correvi il rischio di bruciarti o peggio ancora di bruciare i capelli.

L’arricciacapelli automatico è la rivoluzione per la piega mossa che anche le celeb amanoHai sempre sognato di ottenere onde perfette come quelle di Taylor Swift o Blake Lively ma pensavi che fosse necessario spendere ore per ottenere il...

TYMO CURLPRO PLUS - Automatic Hair Curling Iron #tymo #curlpro #tymobeauty