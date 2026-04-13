Tuttosport – Chivu e frecciata dopo Como-Inter in diretta tv | Scudetto? Faccio come i miei colleghi che parlano di…

Dopo la partita tra Como e Inter, un commento del tecnico nerazzurro ha attirato l’attenzione. In diretta tv, ha fatto una battuta sullo scudetto, riferendosi ai colleghi che ne parlano frequentemente. La sua dichiarazione ha generato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre sui social si sono moltiplicati i commenti riguardo alla sfida e alle dichiarazioni post-partita. La partita stessa è stata caratterizzata da una prima frazione intensa e combattuta.

2026-04-12 23:46:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: “ Semplice non lo era e lo sapevamo, affrontavamo una squadra che lotta per qualcosa di importante e lo hanno fatto vedere nel primo tempo. Facevamo fatica a trovare le vie d’uscita, eravamo anche un po’ molli in fase difensiva. Abbiamo trovato un gol importante dopo il 2-0, poi abbiamo cambiato atteggiamento nel secondo tempo. Alla fine ce l’abbiamo fatta anche se non è stato semplice “. Lo ha detto Cristian Chivu a Dazn dopo la vittoria sul campo del Como nel 32° turno di Serie A. Il tecnico dell’ Inter ha aggiunto: “ Frutto del lavoro di tutto lo staff, stamattina abbiamo fatto un allenamento solo sulle palle inattive.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – Chivu e frecciata dopo Como-Inter in diretta tv: “Scudetto? Faccio come i miei colleghi che parlano di…” Chivu punzecchia Conte sulla domanda scudetto: “Faccio come i miei colleghi che parlano solo di qualificazione Champions”L’allenatore dell’Inter, Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Como Chivu a Dazn Cosa prova?... Chivu lancia frecciate: «Lotta scudetto chiusa? Faccio come i miei colleghi che parlano di qualificazione alla Champions»di Redazione JuventusNews24Chivu lancia frecciate: «Lotta scudetto chiusa? Faccio come i miei colleghi che parlano di Champions».