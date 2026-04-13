Tutti pazzi per i mitici Ciao Oltre cento appassionati al raduno dei motorini

Più di cento appassionati si sono riuniti per il raduno dei motorini, con circa 102 ciclomotori targati ’Ciao’ parcheggiati sotto il Castello Estense. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi proprietari di questi veicoli, che hanno preso parte all’iniziativa con i loro mezzi storici. La giornata si è svolta tra esposizioni, scambio di informazioni e momenti di convivialità tra gli appassionati.

Oltre un centinaio di posti prenotati e circa 102 ciclomotori targati ’Ciao’ parcheggiati appena sotto il Castello Estense. A partire dalle 8.15, Ferrara si nutriva già dei rombi e dell’odore di carburante di uno dei più grandi raduni di modelli Piaggio a livello nazionale, organizzato da ’La Banda del Fumo Bianco’. Alla sua quarta edizione, l’obiettivo di quest’anno era quello di percorrere 35 chilometri complessivi in un percorso studiato ad hoc per non intrecciarsi con la Vivicittà, anch’essa attiva a quell’ora. E già nei primi minuti di attesa in molti erano emozionati: "io e mia moglie siamo venuti direttamente da Roma: non vediamo l’ora di scoprire Ferrara e le sue bellezze, peraltro su un mezzo a noi tanto caro".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutti pazzi per i mitici Ciao. Oltre cento appassionati al raduno dei motorini Il maxi raduno dei ‘cento giorni’: “In 10mila a ballare al Cocoricò”Rimini, 12 marzo 2026 – I maturandi stanno vivendo una settimana di festa, fra applausi e polemiche. Leggi anche: Appassionati in festa al Racing Meeting: il raduno di Gazzetta Motori con Padania Tuning