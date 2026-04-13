Tutti al capezzale del distretto calzaturiero | Interventi subito per la sopravvivenza del settore

Questa mattina, nella Sala degli Archi di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, si è svolto un incontro tra rappresentanti del settore calzaturiero e autorità locali. L’obiettivo dell’incontro è stato discutere di interventi necessari per garantire la sopravvivenza del distretto calzaturiero del Rubicone. Sono stati affrontati temi legati alle criticità attuali e alle misure di sostegno da adottare. La riunione ha coinvolto diverse figure del comparto e delle istituzioni.

Questa mattina, nella cornice della Sala degli Archi di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, si è tenuto un vertice decisivo per il futuro del distretto calzaturiero del Rubicone. E' stato lanciato un grido d'allarme corale: “il cuore del manifatturiero romagnolo è a un punto di rottura e servono.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Riforma sanitaria del distretto. Incontro aperto al pubblico sul programma degli interventiA che punto sono gli interventi inclusi nel Pnrr collegati al sistema sanitario locale e quali effetti avranno sul sistema della sanità locale? Per... Leggi anche: Da.Ma: "Così è cambiato il distretto calzaturiero"