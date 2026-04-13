Turno amaro in serie B Invicta sconfitta che brucia

Nella trasferta contro il Club Arezzo, la squadra di serie B maschile ha subito una sconfitta con il punteggio di 3-0, nei set 25-19, 25-20 e 25-19. La formazione di Fabrizio Rolando non è riuscita a conquistare punti e ha visto aumentare la distanza dalla zona playoff. La partita si è conclusa con una vittoria netta degli avversari, lasciando la squadra con un risultato che si può definire amaro.

Niente da fare per l’ Invicta nella trasferta di Arezzo. Ancora un passo falso per la formazione di Fabrizio Rolando che, nella trasferta sul campo del Club Arezzo, nel match di serie B maschile, ha perso 3-0 (25-19, 25-20, 25-19). Era una sfida da vincere per la formazione di Fabrizio Rolando, soprattutto per tenere a distanza proprio gli aretini in ottica salvezza. Ma la formazione grossetana non è stata all’altezza, rimanendo così ferma a quota 28 punti al settimo posto. Primo set che ha visto le due formazioni iniziare in maniera equilibrata con le formazioni avanti punto a punto. Gli aretini prendono un mini vantaggio di tre punti a metà set, riescono ad allungare sul 19-13 e poi concludono 25-19 con un attacco non murato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Turno amaro in serie B. Invicta, sconfitta che brucia Leggi anche: Ruggeri, un doppio amaro. Brucia la sconfitta in finale SERIE c e serie d. Sconfitta che brucia per la Folgore. Ma Fgl-Zuma espugna CortonaUna sconfitta che brucia per la Folgore San Miniato che cede per 3-1 in casa al cospetto del Poliri di Firenze.