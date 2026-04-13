Turismo termale in Veneto visitatori più ricchi e fedeli della media

Nel Veneto, soprattutto nella zona delle Terme Euganee, i visitatori tendono a spendere di più rispetto alla media. Il rapporto curato da Isnart e Unioncamere, sotto la guida di Paolo Bulleri, ha evidenziato come i turisti in questa area siano più fedeli e abbiano una capacità di spesa superiore. I dati si concentrano sulla relazione tra il turismo termale e i comportamenti dei visitatori in questa regione.

Nella zona delle Terme Euganee i turisti spendono di più. È uno dei risultati emersi dal rapporto realizzato da Isnart e Unioncamere, coordinato da Paolo Bulleri.Ciò che balza subito all'occhio è la spesa media: chi sceglie il relax alle terme in Veneto spende in media 200 euro al giorno a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Turismo in Lombardia, avanti tutta: aumentano i visitatori, la spesa media e i ricaviL'Osservatorio Turismo, a cura dell'Ufficio Studi di BPER Banca, fotografa l'evoluzione del settore turistico lombardo attraverso un'indagine... Turismo: è Arezzo la meta con più arrivi ma non quella dove restano di più i visitatoriI dati censiti dalla Regione Toscana attraverso i propri uffici sulla base degli ultimi report Istat: ecco dove vanno, quanto restano e che alloggi...