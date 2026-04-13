Recentemente è stato diffuso uno studio che analizza le presenze turistiche lungo le coste campane, evidenziando come Napoli si collochi al di sotto di molti altri comuni della regione. La città ha un punteggio di circa 18,5, risultando inferiore rispetto a 33 località costiere. I dati confermano una percezione di minore afflusso turistico rispetto ad altre aree, con cifre che sono state riviste al ribasso rispetto alle stime precedenti.

Tempo di lettura: 2 minuti In fatto di valenza turistica, la città di Napoli ha un punteggio (18,54) inferiore a ben 33 comuni costieri della Campania. A stabilirlo è una decreto dirigenziale della Regione, cui è allegato l’apposito elenco, graduato in ordine decrescente. La sua approvazione, da parte degli uffici della giunta, è pubblicata sul Burc di oggi 13 aprile. Ma i criteri su cui è basata la classificazione riguardano il 2024. Peraltro, la graduatoria non è un esercizio di stile: rileva infatti ai fini delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico?ricreative. La relativa imposta regionale è appunto dovuta dal concessionario in misura proporzionale alla classifica.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Turismo costiero, per la Regione Napoli è solo ‘seconda fascia’: sgonfiate le cifre sulle presenze

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