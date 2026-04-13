Trump | ‘senza di me Leone non sarebbe Papa’

Un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che senza il suo ruolo alla Casa Bianca, il cardinale che è stato eletto Papa non avrebbe raggiunto questa posizione. Ha inoltre affermato che il cardinale dovrebbe essergli grato, poiché la sua nomina è stata una sorpresa inattesa. Queste affermazioni sono state fatte in un contesto pubblico, senza fornire ulteriori dettagli o spiegazioni ufficiali.

“Leone dovrebbe essermi grato perché, come tutti sanno, la sua nomina è stata una sorpresa sconcertante. Non figurava in nessuna lista dei papabili ed è stato scelto dalla Chiesa esclusivamente perché americano; si riteneva, infatti, che quello fosse il modo migliore per gestire il rapporto con il presidente Donald J. Trump”. Lo scrive il presidente americano in un duro attacco al pontefice. “Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano”, ha detto ancora il tycoon. tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump: ‘senza di me Leone non sarebbe Papa’ Trump contro Papa Leone: «Un debole, senza di me non sarebbe in Vaticano»Donald Trump spara a zero su Papa Leone, primo pontefice americano, definendolo «debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera». Trump contro Leone XIV: “Un debole e un pessimo politico, senza di me non sarebbe Papa”Attacco frontale del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump a Papa Leone XIV. Attacco senza precedenti di Trump a Leone: “Non sarebbe Papa senza di me”. I vescovi Usa: “Dolore”