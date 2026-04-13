Trump se l’è presa anche con il papa
Recentemente, l’ex presidente ha espresso critiche molto dure nei confronti del papa, un atteggiamento che ha sorpreso molti osservatori. Le sue parole sono arrivate in un momento di tensione tra l’amministrazione e la Chiesa cattolica, senza che siano stati forniti dettagli specifici sulle ragioni di tali dichiarazioni. La polemica ha attirato l’attenzione dei media e ha riacceso il dibattito pubblico sui rapporti tra politica e religione negli ultimi anni.
L'ha criticato in modo insolitamente duro e diretto, ma i rapporti tra la sua amministrazione e il Vaticano sono complicati da mesi Domenica sera, in un post sul suo social network Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha criticato papa Leone XIV definendolo «debole sul crimine e terribile per la politica estera». Ha aggiunto di non volere un papa «che crede sia OK per l’Iran avere armi atomiche», e che «Leone dovrebbe usare il buonsenso, smettere di fare gli interessi della sinistra radicale e concentrarsi sull’essere un grande papa e non un politico». Rientrando a Washington dalla Florida, Trump ha anche detto ai giornalisti: «Non credo stia facendo un buon lavoro.🔗 Leggi su Ilpost.it
Trump se l’è presa anche con papa Leone XIVL'ha criticato in modo insolitamente duro e diretto, ma i rapporti tra la sua amministrazione e il Vaticano sono complicati da mesi Domenica sera, in...
Trump se l’è presa anche col papaL'ha criticato in modo insolitamente duro e diretto, ma i rapporti tra la sua amministrazione e il Vaticano sono complicati da mesi Domenica sera, in...