Recentemente, l’ex presidente ha espresso critiche molto dure nei confronti del papa, un atteggiamento che ha sorpreso molti osservatori. Le sue parole sono arrivate in un momento di tensione tra l’amministrazione e la Chiesa cattolica, senza che siano stati forniti dettagli specifici sulle ragioni di tali dichiarazioni. La polemica ha attirato l’attenzione dei media e ha riacceso il dibattito pubblico sui rapporti tra politica e religione negli ultimi anni.

L'ha criticato in modo insolitamente duro e diretto, ma i rapporti tra la sua amministrazione e il Vaticano sono complicati da mesi Domenica sera, in un post sul suo social network Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha criticato papa Leone XIV definendolo «debole sul crimine e terribile per la politica estera». Ha aggiunto di non volere un papa «che crede sia OK per l’Iran avere armi atomiche», e che «Leone dovrebbe usare il buonsenso, smettere di fare gli interessi della sinistra radicale e concentrarsi sull’essere un grande papa e non un politico». Rientrando a Washington dalla Florida, Trump ha anche detto ai giornalisti: «Non credo stia facendo un buon lavoro.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Trump se l’è presa anche con il papa

Trump se l’è presa anche con papa Leone XIVL'ha criticato in modo insolitamente duro e diretto, ma i rapporti tra la sua amministrazione e il Vaticano sono complicati da mesi Domenica sera, in...

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