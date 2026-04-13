Il presidente ha rivolto critiche al Papa in modo più diretto e deciso rispetto al passato. La discussione si è concentrata su alcune posizioni espresse dal leader religioso, che non sono state ben accolte dall’amministrazione. La polemica ha attirato l’attenzione dei media, portando alla luce una tensione tra le due figure di spicco. La vicenda si inserisce in un quadro di rapporti complessi tra politica e religione.

L'ha criticato in modo insolitamente duro e diretto, ma i rapporti tra la sua amministrazione e il Vaticano sono complicati da mesi Domenica sera, in un post sul suo social network Truth, il presidente statunitense Donald Trump ha criticato papa Leone XIV definendolo «debole sul crimine e terribile per la politica estera». Ha aggiunto di non volere un papa «che crede sia OK per l’Iran avere armi atomiche», e che «Leone dovrebbe usare il buonsenso, smettere di fare gli interessi della sinistra radicale e concentrarsi sull’essere un grande papa e non un politico». Rientrando a Washington dalla Florida, Trump ha anche detto ai giornalisti: «Non credo stia facendo un buon lavoro.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Trump se l’è presa anche col papa

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