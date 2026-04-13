Trump | Se la Cina invierà armi all' Iran avrà grossi problemi – Il video

Il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, se la Cina dovesse inviare armi all’Iran, avrebbe grossi problemi. La sua affermazione è stata pronunciata durante un punto stampa a Washington, in merito alla possibilità di un trasferimento di armamenti da parte della Cina all’Iran. Nella stessa occasione, non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni o sanzioni specifiche da parte degli Stati Uniti in risposta a questa ipotesi.

Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no. Ecco i numeri veri e le esigenze di ReArm Ue che hanno convinto Giorgia Meloni a cambiare Roberto Cingolani Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video Niente soldi al docufilm su Regeni (e a quello di Veltroni) e nemmeno alle Winx, la serie animata italiana più diffusa al mondo. Il produttore Igino Straffi ad Open: «Mai accaduto in 20 anni» Il governo va in tilt sul caro carburanti. Salvini: «Urso convochi i petrolieri». E il ministro gli risponde: «No, i prezzi sono in calo»🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Trump, 'se la Cina invia armi all'Iran avrà grossi problemi' Iran, Trump: "Se la Cina invierà armi a Teheran si ritroverà in grossi guai"Donald Trump ha affermato che se la Cina invierà armi all’Iran “avrà grossi problemi“. Trump Warns China: ‘BIG Problems’ Over Iran Weapons