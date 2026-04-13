Trump | riapriremo lo stretto di Hormuz con o senza cooperazione Iran

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il loro Paese riaprirà lo stretto di Hormuz, indipendentemente dalla cooperazione dell’Iran. Ha anche espresso auguri di buona fortuna a un collega per i colloqui in corso. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione tra le due nazioni, con preoccupazioni internazionali sulla sicurezza e il controllo delle rotte marittime strategiche. La questione resta al centro di discussioni diplomatiche e militari.

Nomine pubbliche: confermati Scaroni, Cattaneo e Descalzi. Di Foggia presidente Eni, Pasqualino Monti verso Terna Città della Scienza, sei startup nel coworking 4.0. Altre 4 postazioni disponibili, bando prorogato a luglio Salute 4.0, diabete sotto controllo con l’IA: Accu-Chek per il monitoraggio continuo del glucosio Trump, il nuovo piano: “Blocco subito lo Stretto di Hormuz”. Negoziati o attacco? I messaggi all’Iran Roma, 11 apr. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha promesso di aprire lo Stretto di Hormuz “con o senza” la cooperazione dell’Iran e ha affermato che la priorità nei colloqui di pace in Pakistan è garantire che Teheran non possa avere un’arma nucleare.🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: L'Iran risponde a Trump: "Riapriremo lo Stretto di Hormuz quando saremo risarciti per i danni di guerra" Leggi anche: Stretto di Hormuz ancora chiuso, Iran: “Riapriremo solo con lo stop ai raid in Libano” Trump: riapriremo lo stretto di Hormuz, con o senza cooperazione Iran