Trump | Non sono un fan di Papa Leone

Il presidente degli Stati Uniti ha criticato pubblicamente Papa Leone XIV, definendolo “una persona molto liberal” e affermando di non essere “un suo fan”. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto non specificato, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa presa di posizione. La frase ha attirato l’attenzione sui rapporti tra l’amministrazione americana e la figura religiosa.

(LaPresse) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un attacco clamoroso contro Papa Leone XIV, definendolo “una persona molto liberal” e dichiarando di non essere “un suo fan”. Prima l’attacco in un lungo post sui social, poi alcune dichiarazioni ai giornalisti all’arrivo a Washington: Trump ha continuato la sua critica contro il leader americano della Chiesa Cattolica: “Non sono un suo fan”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump: "Non sono un fan di Papa Leone" Papa Leone contro Trump: "Le minacce al popolo dell'Iran? Sono inaccettabili"«Oggi, come tutti sappiamo, c'è stata questa minaccia contro tutto il popolo dell’Iran. Leggi anche: Papa Leone dice no al Board of Peace di Trump per Gaza Donald Trump: 'I'm not a big fan of Pope Leo'