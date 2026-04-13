Un'intervista rilasciata da un ex presidente degli Stati Uniti ha suscitato attenzione dopo aver dichiarato di non voler chiedere scusa al Papa, accusandolo di aver espresso giudizi errati sui migranti e sull'Iran. La risposta arriva in risposta a una richiesta di chiarimento sul suo rapporto con la Santa Sede, in un momento in cui le posizioni politiche e religiose si sono scontrate pubblicamente. La discussione si inserisce in un quadro di tensioni tra le parti.

(Agenzia Vista) Usa, 13 aprile 2026 "No, non mi scuso, non lo farò, perché Papa Leone ha detto cose sbagliate. Era molto contrario a quello che sto facendo riguardo all'Iran, e non si può avere un Iran con nucleare. Papa Leone non sarebbe contento del risultato finale. Ci sarebbero centinaia di milioni di morti, e questo non accadrà. Quindi non posso, penso che sia molto debole sulla criminalità e su altre questioni. E sapete, suo fratello è un grande sostenitore di Maga, ed è una brava persona, Louis, e ho detto che preferisco Louis al Papa. Ora, nel nostro Paese ci devono essere legge e ordine, ed è quello che abbiamo ora. Abbiamo i tassi di criminalità più bassi che abbiamo avuto da molto tempo, nonostante il fatto che a molti criminali sia stato permesso di entrare nel nostro Paese, ma ne abbiamo portati fuori molti.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump: Non mi scuso con il Papa, lui sbaglia su migranti e Iran

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