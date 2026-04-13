Trump | Non mi scuso con il Papa lui sbaglia su migranti e Iran – Il video

Un ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non voler chiedere scusa al Papa, sostenendo che quest'ultimo abbia commesso errori riguardo alle politiche sui migranti e sulla situazione in Iran. La sua posizione è stata espressa durante un'intervista, dove ha anche citato un Papa storico, affermando che ha pronunciato affermazioni sbagliate. La discussione si è concentrata sulla divergenza di opinioni tra l'ex presidente e il Capo della Chiesa cattolica.

(Agenzia Vista) Usa, 13 aprile 2026 "No, non mi scuso, non lo farò, perché Papa Leone ha detto cose sbagliate. Era molto contrario a quello che sto facendo riguardo all'Iran, e non si può avere un Iran con nucleare. Papa Leone non sarebbe contento del risultato finale. Ci sarebbero centinaia di milioni di morti, e questo non accadrà. Quindi non posso, penso che sia molto debole sulla criminalità e su altre questioni. E sapete, suo fratello è un grande sostenitore di Maga, ed è una brava persona, Louis, e ho detto che preferisco Louis al Papa. Ora, nel nostro Paese ci devono essere legge e ordine, ed è quello che abbiamo ora. Abbiamo i tassi di criminalità più bassi che abbiamo avuto da molto tempo, nonostante il fatto che a molti criminali sia stato permesso di entrare nel nostro Paese, ma ne abbiamo portati fuori molti.🔗 Leggi su Open.online

Trump: Non mi scuso con il Papa, lui sbaglia su migranti e Iran(Agenzia Vista) Usa, 13 aprile 2026 "No, non mi scuso, non lo farò, perché Papa Leone ha detto cose sbagliate.

Trump contro il Papa: «È stato eletto grazie a me». La replica: «Non ho paura di lui». E il presidente Usa insiste: «Non mi scuso»Donald Trump non fa passi indietro dopo le sue dichiarazioni contro Papa Leone XIV.

Argomenti più discussi: Trump, Leone XIV, e la minaccia della pace che rischia di rovinare i piani del tycoon; Trump: 'Non mi scuso con il Papa'. Leone XIV: 'Non ho paura di lui'; Trump: Non mi scuso con il Papa, ha detto cose sbagliate; Attacco senza precedenti di Trump a Leone. Il Papa: Non ho paura di lui. Continuo contro la guerra.

MEDIO ORIENTE | Trump: "Se le navi iraniane tenteranno di violare il blocco saranno eliminate. Come distruggiamo quelle dei narcos: in modo rapido e brutale" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/04/13/scatta-il-blocco-di-hormuz.-trump-se-le- - facebook.com facebook

Il post in cui Trump si è sostanzialmente paragonato a Gesù x.com