Il presidente degli Stati Uniti ha affermato di non essere interessato a riprendere i negoziati con l’Iran, commentando il fallimento delle trattative in Pakistan. La sua dichiarazione arriva dopo che i colloqui tra le due nazioni sono stati interrotti, senza indicazioni di future riunioni ufficiali. La posizione espressa si aggiunge alle tensioni tra Washington e Teheran, senza alcun segnale di apertura a nuovi incontri.

(LaPresse) – Il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato di non essere interessato al fatto che l’Iran riprenda i negoziati con gli Stati Uniti dopo il naufragio dei colloqui in Pakistan. “Non mi interessa se tornano o no. Se non tornano, per me va bene”, ha detto Trump ai giornalisti dopo essere rientrato a Washington da Mar-a-Lago. “Il loro esercito è sparito. I loro missili sono in gran parte esauriti. La capacità produttiva di missili e droni è in gran parte sconfitta – ha aggiunto – Siamo stati molto gentili. Non abbiamo abbattuto troppi ponti. Ne abbiamo abbattuto uno solo perché hanno infranto la loro parola, hanno infranto la loro promessa.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump: "Non mi interessa se Teheran torna a tavolo negoziati"

Guerra in Iran, oggi negoziati a Islamabad: Trump sfida Teheran su Hormuz. Tavolo senza fiducia, Israele prepara nuovi raidÈ il giorno dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, con Islamabad che diventa il centro di una partita diplomatica carica di tensioni e incognite.

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