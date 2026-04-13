Trump chiede navi dragamine agli alleati per Hormuz | la nuova grana di Meloni M5s | Venga in Aula non può obbedire all’ordine

Nelle ultime ore, le forze armate americane hanno confermato l’attuazione del blocco navale nello Stretto di Hormuz, iniziato lunedì alle 16 ora italiana. Nel frattempo, si susseguono le tensioni tra gli alleati europei e gli Stati Uniti, con alcuni esponenti politici italiani che chiedono chiarezza in Parlamento, mentre altri si oppongono all’ordine di fornire navi dragamine. La situazione si inserisce in un quadro di crescenti preoccupazioni legate alla crisi tra Iran e Stati Uniti.

Mentre le forze armate americane confermano che il blocco navale dello Stretto di Hormuz deciso da Donald Trump è entrato in vigore alle 16 (ora italiana) di lunedì, si apre una delicatissima partita sulla crisi iraniana che coinvolge anche l’Italia. Domenica, infatti, lo stesso presidente americano ha annunciato che gli Stati Uniti, insieme al Regno Unito “e un paio di altri Paesi “, stanno inviando dragamine nello Stretto di Hormuz per liberare il passaggio. L’obiettivo sarebbe quello di riattivare il transito in quello Stretto fondamentale per il trasporto del petrolio e dei fertilizzanti, ma che l’Iran avrebbe minato. Il riferimento di...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump chiede navi dragamine agli alleati per Hormuz: la nuova grana di Meloni. M5s: “Venga in Aula, non può obbedire all’ordine” Iran, Trump chiede agli alleati di inviare navi da guerra per riaprire lo Stretto di HormuzIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto alla Cina, al Regno Unito, alla Francia, al Giappone e alla Corea del Sud di inviare navi per... Kharg, la battaglia per l'isola centrale per il petrolio. Trump agli alleati: «Navi da guerra a Hormuz»A due settimane dall’inizio dei bombardamenti, la strategia di Donald Trump con l’Iran non sembra ancora chiara.