L'ex presidente degli Stati Uniti ha criticato il Papa Leone XIV, definendolo debole e negativo per la politica estera. Ha inoltre accusato il pontefice di sostenere la sinistra radicale. Si tratta di un attacco senza precedenti, rivolto al primo papa statunitense nella storia. La critica di Trump potrebbe avere ripercussioni sulle relazioni tra la Casa Bianca e il Vaticano.

Donald Trump spara a zero su Papa Leone XIV, il primo pontefice americano della Storia. Un attacco senza precedenti al vertice della Chiesa cattolica che potrebbe segnare una rottura tra la Casa Bianca e il Vaticano. In un lungo e durissimo post su Truth, mentre era ancora sull’Air Force One di ritorno dalla Florida, il presidente degli Stati Uniti ha definito Leone un “debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera“. “Preferisco di gran lunga suo fratello Louis perché è totalmente Maga. Lui ha capito tutto”, ha insistito Trump, accusando Papa Leone di “ritenere accettabile che l’Iran possieda l’arma nucleare”. “Non voglio...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump attacca Papa Leone XIV: “Debole, pessimo per la politica estera. E asseconda la sinistra radicale”

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Donald Trump sfida Papa Leone XIV: “Debole e liberale, pessimo in politica estera”. Poi si mostra sui social in vesti biblicheIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con dichiarazioni senza precedenti, ha criticato aspramente Papa Leone XIV.

Papa Leone: Dio rifiuta la guerra, nessuno può usarlo per giustificarla