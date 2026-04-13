Trump attacca Leone XIV

Un ex presidente degli Stati Uniti ha criticato il Papa Leone XIV, definendolo debole sul fronte della criminalità e incapace nella politica estera. Secondo quanto dichiarato, il Papa avrebbe espresso preoccupazione e paura riguardo a questioni di sicurezza e relazioni internazionali. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, suscitando reazioni da parte di vari esponenti politici e religiosi. La polemica ha attirato l’attenzione dei media nazionali e internazionali.

Papa Leone “è debole sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera. Parla della paura nei confronti dell’amministrazione Trump, ma non menziona la paura che la chiesa cattolica – e tutte le altre organizzazioni cristiane – hanno provato durante il Covid, quando venivano arrestati sacerdoti, ministri di culto e chiunque altro per aver celebrato funzioni religiose. Preferisco di gran lunga suo fratello Louis perchè è totalmente Maga. Lui ha capito tutto. Non voglio un Papa che ritenga accettabile che l’Iran possieda l’arma nucleare”. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump sul suo profilo social Truth, attaccando il Santo Padre.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Trump attacca Leone XIV Trump attacca Papa Leone XIV: è un deboleIl presidente americano Donald Trump attacca Papa Leone XIV: “È debole sul crimine e terribile in politica estera“. Leggi anche: Trump contro la Chiesa cattolica: attacca Papa Leone XIV e si paragona a Gesù Trump Attacks Pope Leo XIV