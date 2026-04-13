Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto dure critiche a Papa Leone XIV, definendolo

Un clamoroso caso diplomatico: Donald Trump attacca frontalmente Papa Leone. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato ai giornalisti di "non essere un grande fan" di Papa Leone XIV, dopo l'appello di quest'ultimo in favore della pace. "Non sono un grande fan di Papa Leone. È una persona molto liberale ed è un uomo che non crede nella lotta alla criminalità", ha detto Trump ai giornalisti alla Joint Base Andrews nel Maryland. Per poi accusare il Pontefice di "giocare con un paese che vuole un'arma nucleare". Ma l'attacco del presidente arriva anche sul suo social, Truth. "Non voglio un Papa che pensi che sia giusto che l'Iran possieda un' arma nucleare ".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Trump attacca Leone: "Debole e pessimo, senza di me non sarebbe Papa"

Trump contro Leone XIV: “Un debole e un pessimo politico, senza di me non sarebbe Papa”Attacco frontale del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump a Papa Leone XIV.

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La portavoce di Trump replica a Papa Leone: Pregare per le truppe è nobile