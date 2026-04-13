Trump ancora shock | Vi dico una cosa sul fratello del Papa…

L'ex presidente degli Stati Uniti ha fatto una dichiarazione sorprendente rivolta al fratello del Papa, suscitando reazioni a livello internazionale. La sua affermazione, che coinvolge un membro della famiglia pontificia, ha attirato l'attenzione dei media e generato discussioni nel mondo politico e religioso. La controversia si aggiunge alle recenti tensioni tra figure pubbliche di spicco e si diffonde rapidamente sui canali di informazione.

Non è un semplice attacco politico. Questa volta Donald Trump torna a colpire frontalmente Papa Leone XIV, entrando in uno scontro che nelle ultime ore sta facendo il giro del mondo. Nel mirino del presidente americano finiscono le posizioni del pontefice sulla guerra in Iran, considerate troppo deboli e lontane dalla linea statunitense. In un lungo post pubblicato su Truth, Trump definisce il Papa «troppo debole» e «pessimo sulla politica estera», accusandolo di aver preso posizione contro il conflitto senza tener conto degli equilibri internazionali. Un attacco diretto, che si inserisce in un clima già molto teso tra politica e religione, alimentato anche da gesti simbolici come l’immagine generata con l’intelligenza artificiale in cui lo stesso Trump si associa al Messia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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