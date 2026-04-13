Truffa milionaria sul gasolio 15 indagati e supercar sequestrate nel blitz ‘Red Gold’

In un'operazione condotta a Pescara, le autorità hanno arrestato 15 persone coinvolte in una truffa da milioni di euro legata al settore del gasolio. Durante il blitz, sono state sequestrate diverse auto di lusso, per un valore complessivo di un milione di euro. L'indagine, denominata “Red Gold”, ha portato alla luce un sistema fraudolento che avrebbe aggirato le norme fiscali nel settore energetico.

È di 15 persone indagate e beni di lusso sequestrati per un valore di 1 milione di euro il bilancio dell’operazione “Red Gold” condotta dalla Guardia di Finanza di Pescara contro un sistema illecito di frode fiscale nel settore dei prodotti energetici. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Avezzano, ha permesso di ricostruire un complesso meccanismo di evasione fiscale e vendita illegale di gasolio, con l’obiettivo di sottrarre ingenti somme al fisco. Le indagini e la scoperta del sistema illecito Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione “Red Gold” ha preso avvio dopo che i finanzieri del Comando Provinciale di Pescara, sotto la guida del Procuratore Capo Maurizio Maria Cerrato, hanno individuato un articolato sistema di frode nel commercio di prodotti energetici.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Truffa milionaria sul gasolio, 15 indagati e supercar sequestrate nel blitz ‘Red Gold’ Blitz anticamorra a Scampia, 15 arresti nel clan Raia: sequestrate droga e armiVasta operazione condotta all'alba di oggi, mercoledì 4 febbraio, da polizia e carabinieri nel quartiere della periferia Nord di Napoli. Falsi b&b durante il Giubileo, truffa milionaria a Roma: 19 indagatiUna truffa milionaria si nascondeva dietro ad alcuni annunci di affitti brevi a Roma durante il Giubileo.