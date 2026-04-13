Troppi soldi salta la trattativa per la cessione della Ternana

Un imprenditore ha deciso di interrompere le trattative per l'acquisto della squadra di calcio locale dopo aver valutato i conti e aver appreso che la richiesta della famiglia Rizzo era di 6 milioni di euro. L'offerta, infatti, non è stata ritenuta sufficiente e l'interessato ha scelto di ritirare la propria manifestazione di interesse, facendo così saltare la trattativa in tempi rapidi.

AGI - Salta a tempo di record l'offerta per rilevare la Ternana Calcio. L'imprenditore Carlo Pantalloni, dopo aver visto i conti e appreso della richiesta di 6 milioni di euro da parte della famiglia Rizzo, ha deciso di ritirare la manifestazione di interesse. Troppi i soldi da mettere per rilevare la squadra, risanarla dai debiti e tentare un mercato estivo degno di nota. La cifra oscillerebbe, infatti, a circa 30 milioni di euro come anticipato da AGI. Pantalloni, dopo aver incontrato il sindaco Stefano Bandecchi e Fabio Forti, Amministratore Unico della societa' di calcio, ha deciso dunque di fare un passo indietro. Ora il rischio crack e' sempre più vicino.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Troppi soldi, salta la trattativa per la cessione della Ternana Leggi anche: Calciomercato Ternana, Alexis Ferrante salta la sfida di Potenza: possibile cessione per il centravanti Napoli, salta la trattativa per la cessione di Ambrosino al Venezia: i lagunari stanchi di aspettare l’ok di ConteDc Napoli 03/12/2025 - Coppa Italia / Napoli-Cagliari / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Giuseppe Ambrosino La trattativa tra Napoli...