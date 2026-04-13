I sindacati hanno diffuso una nota congiunta in cui esprimono preoccupazione per le criticità interne all’azienda, evidenziando un clima di incertezza politica e frequenti rinvii nelle decisioni. La comunicazione sottolinea come questa situazione stia avendo conseguenze pratiche sia sull’andamento dell’azienda che sui lavoratori. La denuncia è considerata grave e si inserisce in un quadro di tensione crescente tra le parti coinvolte.

La nota congiunta dei sindacati sulle criticità interne a GEAL desta forte allarme e conferma ciò che denunciamo da tempo: l’incertezza politica e il continuo rinvio delle decisioni stanno producendo effetti concreti e preoccupanti sull’azienda e sui suoi lavoratori". E’ quanto sostiene la lista civica “Lucca è un grande noi“. "Quando le organizzazioni Filctem CGIL Lucca e Femca CISL Toscana Nord parlano di episodi gravi, di difficoltà nei rapporti con la direzione e di criticità nella gestione del personale in vista del possibile passaggio del servizio a Gaia, siamo di fronte a un problema reale che coinvolge persone, professionalità e il futuro del servizio idrico cittadino".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Troppe ambiguità su Geal. La denuncia dei sindacati è grave"

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